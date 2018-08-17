اطلاق شعار «العالم في قلب المملكة».. وزير الإعلام السعودي: 800 إعلامي و 151 قناة إعلامية دوليا لتغطية شعائر الحج الرياض في 17 أغسطس/ بنا / وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة تستضيف هذا العام أكثر من 800 إعلامي من خارج المملكة لتغطية شعائر الحج، وإبرازها بصورة مهنية تتناسب مع مكانة هذه الشعيرة العظيمة، وجهود المملكة العربية السعودية في استضافة العدد الكبير من ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم الفريضة، إضافة للتسهيلات المقدمة إلى (151) مؤسسة وقناة إعلامية تتبع (27) وفداً إعلامياً دولياً، فيما تقوم (6) إذاعات رسمية و(10) إذاعات دولية بعشر لغات بتقديم نشرات الأخبار والبرامج اليومية عن الحج، كما تخاطب (16) قناة نشر رقمية مباشرة العالم بـست لغات تعمل على مدار الساعة لتغطية موسم الحج بشكل إبداعي وسريع ومبتكر.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن وزير الاعلام العواد قوله "أطلقت الوزارة في موسم حج العام الماضي "مركز التواصل الدولي" CIC، وحسابه على منصة "تويتر" @CICSaudi في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع وسائل الإعلام الدولية، وانتهاج المزيد من سياسة الانفتاح على الجمهور العالمي، وبدأ في بث المعلومات والبيانات الموثقة عن الأحداث والوقائع والأعمال الإنسانية والخدمات التي تنهض بها السعودية بلغات عدة، في مقدمتها الإنجليزية والفرنسية والألمانية".



واوضح الوزير العواد بانه تم تجهيز المراكز الإعلامية، وتكليف عدد من التقنيين والفنيين والإعلاميين والمحررين والمصورين والمصممين السعوديين لتقديم الدعم والمساندة، وتوفير البيانات والمعلومات لزملائهم من الصحفيين العرب والأجانب المشاركين في تغطية أعمال الحج، بالإضافة إلى الاستوديوهات المجهزة بأحدث تقنيات الاتصال في مكة والمشاعر، لمساعدة الإعلاميين على إجراء المقابلات مع ضيوفهم".



ولفت إلى أن الوزارة اختارت شعارها لهذا العام «العالم في قلب المملكة» والذي يستمد روحانيته من دعاء أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام هذه البلاد المباركة مهوى الأفئدة فكانت مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كما يستمد هذا الشعار مصداقيته مما تقدمه المملكة من إنجازات في توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المنطقة الحضارية المحيطة بهما، والإنشاءات الضخمة والبنى التحتية في المشاعر المقدسة مما رفع الطاقة الاستيعابية ومكّن المسلمين من كل أنحاء العالم تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة".





و.ش



بنا 0657 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/08/17 - 12 : 10 AM