وزارة الحج السعودية تخصص رقماً موحداً لخدمة الحجاج على مدار الساعة منى في 17 أغسطس/ بنا / خصصت وزارة الحج والعمرة في السعودية الرقم المجاني 8003404444 لخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

وتستقبل الاتصالات من حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها لتلقي استفساراتهم وشكواهم وملاحظاتهم في خطوة تطويرية تسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق وقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة من الأجهزة والقطاعات التي تشرف عليها.

كما يسهم الرقم إلى جانب موقع الوزارة الإلكتروني www.haj.gov.sa في حل وإرشاد ضيوف الرحمن للأنظمة والإجراءات الواجب اتباعها.



و.ش



بنا 0645 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/17 - 23 : 10 AM