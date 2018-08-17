واشنطن تشيد بمساهمة السعودية بمبلغ 100 مليون دولار لجهود الاستقرار في سوريا واشنطن في 17 أغسطس/ بنا / أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بمساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 100 مليون دولار لجهود الاستقرار التي يدعمها التحالف الدولي في المناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن بيان صادر عن الخارجية الأمريكية "بأن المملكة العربية السعودية قد تعهدت بهذا الدعم عندما استضاف وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو نظراءه في اجتماع التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي في بروكسل في 12 يوليو الماضي".



وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في البيان عن شكر الولايات المتحدة للدعم السخي من حكومة المملكة العربية السعودية، وقالت "نحن نقدر أنهم أوفوا بهذا الالتزام".

وقال بيان الخارجية إن هذه المساهمة المهمة تعدّ حاسمة في جهود تحقيق إعادة الاستقرار في هذه المناطق، وهي تأتي في وقت مهم من الحملة الدولية؛ فلقد تراجعت السيطرة الإقليمية لتنظيم داعش الإرهابي إلى آخر 400 ميل مربع، وعاد ما يقرب من 150 ألف نازح إلى مدينة الرقة".



واضافت "أنه وبفضل التحالف الدولي، يقوم الشركاء على الأرض باستعادة الخدمات الأساسية لسكان شمال شرقي سوريا".

وأوضح البيان أن عددًا من شركاء التحالف قدموا تعهدات ومساهمات في الأشهر الأخيرة، وتقدر الولايات المتحدة جميع الشركاء الذين ارتقوا وتصدوا لدعم هذا الجهد المهم، مبينًا أن المملكة العربية السعودية كانت الشريك الرائد في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم داعش منذ البداية.





و.ش



بنا 0642 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/08/17 - 00 : 10 AM