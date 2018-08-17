جنوح طائرة تجارية صينية قبالة مدرج المطار الدولي في الفلبين مانيلا في 17 أغسطس/ بنا / جنحت طائرة تجارية صينية قبالة المدرج الرئيسي للمطار الدولي الأول للفلبين، وسط هطول أمطار غزيرة أجبرت السلطات على إلغاء أو تحويل وجهات رحلات اليوم الجمعة.

وتم إغلاق المدرج الرئيسي لمطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا مؤقتا بعد أن انحرفت طائرة بوينج 737 تابعة لشركة "شيامن إيرلاينز" عن مهبط الطائرات حيث كانت تهبط في منتصف ليل الخميس/الجمعة تقريبا.



وقال إد مونريال، المدير العام لهيئة مطار مانيلا الدولي، إنه تم إجلاء جميع الركاب وعددهم 157 شخصا بأمان من الطائرة.

وشوهدت الطائرة، القادمة من شيامن، في منطقة عشبية بالقرب من سياج ، وكان جناحها الأيسر يلامس الأرض، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وقال مونريال للصحفيين إن الطائرة "انحرفت عن مسارها" في محاولتها الأولى للهبوط وفقدت الاتصال ببرج مراقبة المطار في المحاولة الثانية.



و.ش



بنا 0555 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/08/17 - 07 : 10 AM