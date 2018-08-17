مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/17 - 07 : 09 AM
المنامة في 17 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالته يستقبل عددا من قبيلة النعيم ..الملك: حكم وسيادة آل خليفة على قطر منذ 1762.
/جلالة الملك يستقبل الملازم عبدالله عطية بمناسبة تخرجه في «ساند هيرست» بتفوق عال.
/مرسوم ملكي بإنشاء وسام جديد باسم «وسام العمل الوطني».
/مرسوم ملكي بتعيين مدير عام في شؤون الجمارك
/صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
/وزير الكهرباء يتفقد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية بمواقف مجمع الأفنيوز.
/وزيرة الصحة تبحث ووفد الصندوق السعودي مستجدات مشروع مركز الإقامة الطويلة بالمحرق.
/وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتسلم دعماً مالياً لدار بنك البحرين الوطني للمسنين.
/الإسكان تستمر في توزيع 1400 وحدة سكنية في الجزيرة 14 بمدينة سلمان.
/المجلس الأعلى للمرأة يبحث مع (تمكين) مجالات التعاون المشترك.
/واشنطن: تشكيل مجموعة عمل للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة.
/مجموعتان ألمانيتان توقفان أنشطتهما في إيران جراء العقوبات الأمريكية.
/وسط تسهيلات كبيرة.. توافد حجاج قطر إلى السعودية عبر الكويت.
/تقرير للأمم المتحدة: متمردو دارفور يعززون وجودهم في ليبيا.
/وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق فاجبايي بعد صراع طويل مع المرض.
/أمريكا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف طهران عن قمع الشعب الإيراني.
/ترامب يمنع المدير السابق للاستخبارات من الاطلاع على معلومات حساسة.
/الأونروا: العام الدراسي الجديد لأكثر من نصف مليون طالب سيكون في موعده المعتاد.
/السلطات السعودية تعلن اكتمال وصول الحجاج من الخارج.
و.ش
بنا 0549 جمت 17/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/17 - 07 : 09 AM