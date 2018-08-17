مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 17 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الجمعة بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.



/جلالته يستقبل عددا من قبيلة النعيم ..الملك: حكم وسيادة آل خليفة على قطر منذ 1762.

/جلالة الملك يستقبل الملازم عبدالله عطية بمناسبة تخرجه في «ساند هيرست» بتفوق عال.

/مرسوم ملكي بإنشاء وسام جديد باسم «وسام العمل الوطني».

/مرسوم ملكي بتعيين مدير عام في شؤون الجمارك

/صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

/وزير الكهرباء يتفقد مشروع أنظمة الطاقة الشمسية بمواقف مجمع الأفنيوز.

/وزيرة الصحة تبحث ووفد الصندوق السعودي مستجدات مشروع مركز الإقامة الطويلة بالمحرق.

/وزير العمل والتنمية الاجتماعية يتسلم دعماً مالياً لدار بنك البحرين الوطني للمسنين.

/الإسكان تستمر في توزيع 1400 وحدة سكنية في الجزيرة 14 بمدينة سلمان.

/المجلس الأعلى للمرأة يبحث مع (تمكين) مجالات التعاون المشترك.

/واشنطن: تشكيل مجموعة عمل للتصدي لأنشطة إيران الخبيثة.

/مجموعتان ألمانيتان توقفان أنشطتهما في إيران جراء العقوبات الأمريكية.

/وسط تسهيلات كبيرة.. توافد حجاج قطر إلى السعودية عبر الكويت.

/تقرير للأمم المتحدة: متمردو دارفور يعززون وجودهم في ليبيا.

/وفاة رئيس وزراء الهند الأسبق فاجبايي بعد صراع طويل مع المرض.

/أمريكا تدعو المجتمع الدولي إلى وقف طهران عن قمع الشعب الإيراني.

/ترامب يمنع المدير السابق للاستخبارات من الاطلاع على معلومات حساسة.

/الأونروا: العام الدراسي الجديد لأكثر من نصف مليون طالب سيكون في موعده المعتاد.

/السلطات السعودية تعلن اكتمال وصول الحجاج من الخارج.





و.ش



بنا 0549 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/08/17 - 07 : 09 AM