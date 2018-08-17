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الطقس في البحرين: حار خلال النهار
2018/08/17 - 06 : 09 AM
المنامة في 17 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الجمعة في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 20%.

و.ش

بنا 0532 جمت 17/08/2018


عدد القراءات : 34         اخر تحديث : 2018/08/17 - 06 : 09 AM
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