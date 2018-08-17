الطقس في البحرين: حار خلال النهار المنامة في 17 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الجمعة في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا خلال النهار.



الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 30 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 20%.



و.ش



بنا 0532 جمت 17/08/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/08/17 - 06 : 09 AM