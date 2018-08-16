لجنة التقييم والمتابعة تتابع وتقيم مستوى حملات الحج الاراضي المقدسة في 16 أغسطس/ بنا / تتواصل زيارات لجنة تقييم حملات الحج للتأكد من مدى التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية الواجب توافرها، بخصوص مبنى السكن بغرفه وقاعاته ومرافقه وخدماته، وما يتعلق بالوجبات الغذائية وأماكن تحضيرها لدى المتعهدين، بهدف تهيئة الظروف الملائمة للحجاج بما يضمن راحتهم والحفاظ على صحتهم العامة.



وتباشر لجنة التقييم والمتابعة مهامها، حيث تقوم إلى جانب الزيارات الاستطلاعية والرقابية بإعداد التقارير الدورية للزيارات التي يتم خلالها تقديم التوجيهات والإرشادات وفق المواصفات المعتمدة، وعمل استبانات لقياس رضا الحجاج عن مستوى الخدمات وجودتها، من منطلق الحرص على ضيوف الرحمن وراحتهم خلال فترة تأدية مناسكهم وتحقيق أعلى مستويات الجودة.





ع إ ح/خ.أ



بنا 1818 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/16 - 17 : 10 PM