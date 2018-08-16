جلالة الملك المفدى يستقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد والملازم عبد الله السيد عطية المنامة في 16 أغسطس/ بنا/ استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم، العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، الذي قدم لجلالته الملازم عبدالله السيد عطية من قوة دفاع البحرين بمناسبة تخرجه من كلية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة وحصوله على مرتبة التفوق في الأكاديمية على دفعته، وكذلك تحقيقه إنجاز غير مسبوق باعتباره الضابط الوحيد الذي حصل على ثلاث جوائز تفوق في تاريخ الأكاديمية منذ تأسيسها، وهي جائزة سيف الشرف، وجائزة التفوق العسكري والأكاديمي، وجائرة التفوق الرياضي.



وقد هنأه جلالة الملك المفدى على تخرجه من هذه الكلية العريقة وعلى هذا الإنجاز التاريخي المشرف الذي حققه لوطنه بفضل حرصه وكفاءته وتفوقه في هذه الدورة العسكرية.



وأعرب جلالته عن بالغ فخره واعتزازه بأبناء مملكة البحرين، وحرصهم الدائم على التفوق في التحصيل العلمي الأكاديمي والعسكري، وبما يتميزون به دائماً من روح الإصرار والعزيمة والسعي لتحقيق الإنجازات لرفع راية الوطن في شتى الميادين والمحافل.



ونوه جلالته بعراقة أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، وما تقدمه من برامج ومناهج رائدة في مختلف العلوم العسكرية، مشيداً بالمستوى المتقدم للعلاقات البحرينية – البريطانية في ظل الحرص المتبادل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.



وقد تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله بمنح الملازم عبدالله السيد عطية وسام الكفاءة تقديراً لجهوده وما حققه من نتائج مشرفة، متمنياً له كل التوفيق ومواصلة النجاح والتفوق في حياته العملية والعلمية لخدمة وطنه ومجتمعه.



ن.ع/خ.أ



بنا 1739 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/16 - 46 : 08 PM