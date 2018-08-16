جلالة الملك المفدى يستقبل عددا من قبيلة النعيم المنامة في 16 أغسطس/ بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصافرية هذا اليوم عددا من قبيلة النعيم، حيث رحب جلالته بالجميع، وأشاد بدورهم الكبير في بناء مسيرة الوطن وبتاريخهم العريق القائم على الإخلاص لوطنهم، وذلك ما عُرف به أهل البحرين جميعاً عبر تاريخها الوطني، وقد تطرق الحديث خلال اللقاء إلى منطقة ( الزبارة) وحُكم آل خليفة وسيادتها على شبه جزيرة قطر، منذ إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762م ومبايعة قبائل هذه المنطقة لآل خليفة لتأسيس هذه الدولة، التي امتدت لتشمل كامل شبه جزيرة قطر وعاصمتها ( الزبارة )، وقد أرسى آل خليفة الأمن وتعزيز الرخاء حتى تحولت إلى حاضره سياسية رئيسية، وواجهة اقتصادية وحضارية مرموقة في الخليج العربي.



وأوضح حضرة صاحب الجلالة حفظه الله، إننا سوف نظل مع أهلنا في شبه جزيرة قطر شعباً واحداً يجمعنا النسب والتاريخ المشترك والهدف الواحد، ولن يُمحى من ذاكرتنا الوطنية ما تعرض له أهلنا في الزبارة من عدوان سنة 1937 رحم الله شهداءنا فيها، وما ترتب عليه من تهجير قسري ما زالت آثاره قائمة وموثقة إلى يومنا هذا، وقال جلالته حفظه الله نحن منكم، وأنتم منا، ولن ننسى الاعتداء الذي تعرضت له الزبارة والديبل خلافاً للقانون الدولي ومواثيقه.



وقد أعرب الحضور عن تقديرهم وشكرهم لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدين إنهم كما عهدهم دائماً ثابتين على العهد والولاء سائرين في ذلك على نهج الآباء والأجداد، مشيدين بما تنعم به البحرين من تقدم ورقي مستمر تحت قيادة جلالته الحكيمة رعاه الله.



ن.ع/خ.أ



بنا 1737 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/08/16 - 44 : 08 PM