جلالة الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة من رئيس جهاز الأمن الوطني المنامة في 16 أغسطس / بنا/ تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني، وذلك بمناسبة فوز سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بالمركز الأول في سباق السويد للقدرة.



وأعرب سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل في البرقية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني عن تشرفه ببالغ الفخر والاعتزاز بأن يرفع إلى مقام جلالته أخلص التهاني التبريكات بهذه المناسبة، مؤكدا إن هذا الإنجاز الرياضي العالمي المشرف سيسجله التاريخ البحريني والعربي بأحرف من ذهب، مشيدا بما يتمتع بها سمو الشيخ خالد من عزيمة و إصرار، ويعكس في الوقت ذاته رعاية جلالته للرياضة والرياضيين ودعم الشباب وكافة أبناء الوطن؛ داعيا الله تعالى أن يديم جلالته.





ن.ع/خ.أ



بنا 1608 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/08/16 - 15 : 07 PM