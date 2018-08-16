البرلمان العربي يطلب من رومانيا، وهندوراس، وتوجو الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس القاهرة في 16اغسطس /بنا/ طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي جمهورية رومانيا، وجمهورية هندوراس، وجمهورية توجو وهى دول تنوي نقل سفارتها إلى القدس بـ"مراجعة مواقفها والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة".



جاء ذلك في رسائل مكتوبة بعث بها رئيس البرلمان العربي إلى رؤساء برلمانات الدول الثلاث.



واكد "أن أية قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وتعد باطلة".



خ.أ



بنا 1519 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/08/16 - 29 : 06 PM