باكستان تنتخب رئيسها الجديد في الرابع من سبتمبر إسلام آباد في 16 أغسطس/بنا/ أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية اليوم الخميس عن تحديد الرابع من شهر سبتمبر المقبل موعداً لعقد الانتخابات الرئاسية.



وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أنها ستبدأ تلقي أوراق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في 27 أغسطس الجاري، وسيتم تحديد المرشحين لهذا المنصب في 29 أغسطس، على أن يتم انتخاب الرئيس الجديد في 4 سبتمبر المقبل.



ويتم انتخاب الرئيس في باكستان عبر اقتراع بين نواب البرلمان الوطني، والبرلمانات الإقليمية.



ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي ممنون حسين الممتدة على خمس سنوات في 9 سبتمبر الحالي، ليستلم الرئيس المنتخب الجديد هذا المنصب في نفس اليوم.



خ.أ



بنا 1351 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/08/16 - 07 : 05 PM