(شؤون الأشغال) تطبق مبادرة إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية المنامة في 16 أغسطس/بنا/ بدأت شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالعمل على تطبيق مبادرة إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية عن طريق طرحها من خلال مزايدة محدودة.



وأشار المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال إلى "أن هذه المبادرة تهدف لحماية البيئة وتقليل المخلفات الورقية والبلاستيكية من خلال اعادة تدويرها، ونشر الوعي بين الموظفين للمساهمة في ذلك من خلال تخصيص حاويات لهذا الغرض، وتهدف أيضاً إلى التخلص من أوراق وملفات المشاريع المنتهية في أرشيفات الوزارة والاستغلال الأمثل للمساحات واستخدامها للمشاريع الجديدة".



كما إن هذه المبادرة أيضاً تعود بمردود مادي للوزارة مقابل كل طن يتم اتلافه من المخلفات الورقية والبلاستيكية.







ن.ع/خ.أ



بنا 1349 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/08/16 - 06 : 05 PM