ألمانيا تعرض على إيطاليا مساعدة بدعم خبراء بعد انهيار جسر مدينة جنوة برلين 16 أغسطس/بنا/ عرض وزير النقل الألماني أندرياس شوير تقديم المساعدة للحكومة الإيطالية بعد انهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية راح ضحيته عشرات الأشخاص.



وحسب وكالة الانباء الألمانية أعلنت وزارة النقل الاتحادية اليوم الخميس إن "الأمر تعلق بإمكانية الاستعانة السريعة بفريق خبراء تحت إشراف خبراء في بناء الجسور بالوزارة".



ولم يتم تلق أي رد من إيطاليا على هذا العرض بالمساعدة حتى الآن.



وكان شوير قد أعرب عن تعاطفه في خطاب لنظيره الإيطالي دانيلو تونينيلي على خلفية الحادث وعرض عليه المساعدة.



وفي ذات السياق صرح ممثلو الادعاء في إيطاليا بأن عدد قتلى حادث انهيار الجسر قد يرتفع مع استمرار فقدان العديد من الأشخاص تحت حطام الجسر.



ونقلت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية عن المدعي العام في مدينة جنوة فرانشيسكو كوزي القول "قد يكون هناك 10 إلى 20 شخصا مفقودين".



وكان كوزي أفاد أمس بارتفاع عدد قتلى الحادث إلى 42 شخصا، في حين أكدت السلطات المحلية مقتل 39 شخصا فقط.



وذكرت هيئة الإطفاء، على موقع (تويتر) اليوم الخميس، أن رجال الإنقاذ واصلوا العمل خلال الليل مستعينين بالكلاب البوليسية، مضيفة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة.



إلا أن الآمال في العثور على ناجين تتضاءل بعد مرور يومين على سقوط قطاع من جسر موراندي السريع من على ارتفاع 45 مترا وعليه أكثر من 30 سيارة.



خ.أ



بنا 1315 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/08/16 - 30 : 04 PM