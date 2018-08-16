التربية: تحويل طلبة ابتدائية مريم بنت عمران ومدرسة عمر بن الخطاب إلى مدارس أخرى قريبة من سكنهم



المنامة في 16 أغسطس/ بنا / أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير المنشآت التعليمية وزيادة طاقتها الاستيعابية، وبالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، فإنه سيتم إعادة إنشاء مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية الإعدادية للبنين حسب المواصفات الحديثة، بهدف توفير البيئة المدرسية المناسبة لاستيعاب المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة.



وفي هذا السياق، أوضحت الأستاذة لطيفة عيسى البونوظة القائم بأعمال وكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج أن الوزارة قد أعدت خطة لتحويل أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وطلبة هاتين المدرستين إلى مدارس أخرى قريبة من سكنهم لمواصلة الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019م، حيث سيتم تحويل طالبات مدرسة مريم بنت عمران الابتدائية للبنات إلى مدرسة أبوعبيدة بن الجراح، وسيتم تحويل طلبة مدرسة أبوعبيدة بن الجراح إلى مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية للبنين، أما طلبة مدرسة عمر بن الخطاب فسيتم تحويلهم إلى مدرسة البسيتين الابتدائية للبنين ومدرسة طارق بن زياد الإعدادية الثانوية للبنين.



وأشارت البونوظة إلى أن عملية التحويل إلى تلك المدارس ستستمر إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل مدرستي مريم بنت عمران وعمر بن الخطاب، مؤكدةً حرص الوزارة على مواصلة العمل في خطتها الإنشائية لتطوير المباني الأكاديمية في مختلف المحافظات، وذلك وفقاً للنظم التعليمية الحديثة والاشتراطات والمواصفات القياسية العالمية.







ل.ب/و.ش



بنا 1223 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/16 - 45 : 03 PM