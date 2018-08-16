" الاشغال": غلق تقاطع شارع الرفاع مع شارع المحرق على مراحل المنامة في 16 أغسطس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تطوير تقاطع شارع الرفاع مع شارع المحرق بالرفاع تستدعي غلق التقاطع على مراحل وتوفير مسار في كل اتجاه للحركة المرورية على شارع الرفاع.

واوضحت الاشغال انه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من الخميس الساعة 04:00 مساءً إلى يوم الأحد 19 أغسطس الساعة 05:00 صباحاً، داعية الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





ل.ب/و.ش



بنا 1159 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/08/16 - 47 : 03 PM