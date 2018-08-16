"هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ": حجز موعد تحديث بيانات بطاقة الهوية بمدينة عيسى إلكترونياً فقط اواخر الشهر الجاري

المنامة في 16 أغسطس/ بنا / نوهت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بدء تطبيق آلية حجز المواعيد إلكترونياً لخدمة تحديث بيانات بطاقة الهوية، بفرع مدينة عيسى، ابتداءً من تاريخ 26 أغسطس الجاري، وذلك بهدف تحسين الإجراءات وتسريع إنجاز الخدمة لتقليص فترات انتظار المراجعين وتقليل الطوابير.



يذكر بأن هذه الآلية معتمدة مسبقاً في مركز بطاقة الهوية بفرع المحرق، وأثبتت نجاحها وفاعليتها في تنظيم وتسريع إنجاز المعاملات، وهو الأمر الذي يفتح المجال لإضافة مزيد من التحسينات والتجديد في الخدمات بما يتوافق مع متطلبات المستخدمين ويحقق رضاهم.



ودعت الهيئة الجميع إلى التأكد من تحديث بياناتهم بشكل مستمر، نظراً لارتباطها بجهات خدمية أخرى، بما يجنب المواطن تعطيل معاملاته في حال كانت بياناته غير محدثة، مشيرة إلى أنه لن يتم قبول إنجاز أي معاملة دون حجز موعد إلكتروني.



ولحجز الموعد إلكترونياً، يرجى زيارة البوابة الوطنية Bahrain.bh والدخول على خدمات بطاقة الهوية واختيار خدمة (الحجز والاستفسار عن المواعيد)، لمزيد من الاستفسار يرجى استخدام نظام (تواصل) المتاح على البوابة والتطبيق الإلكتروني bahrain.bh/apps.





ل.ب/و.ش



بنا 1156 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/16 - 31 : 03 PM