"الأشغال": غلق المسار الأيمن من شارع الملك فيصل لمدة 10 أيام

المنامة في 16 أغسطس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن قيامها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بغلق المسار الأيمن باتجاه الشرق من شارع الملك فيصل وذلك ضمن أعمال تطوير الشارع بالقرب من جسر المشاة بالمنامة.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الجمعة 17 أغسطس الجاري ولمدة 10 أيام، داعية الوزارة الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





ل.ب/و.ش



بنا 1116 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 82 اخر تحديث : 2018/08/16 - 27 : 02 PM