"الأشغال": غلق مسار ومسارين بشارع الفاتح على مراحل

المنامة في 16 أغسطس/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأن أعمال تمديدات خطوط الكهرباء على شارع الفاتح عند تقاطع شارع الجفير- شارع الماحوز تستدعي غلق مسار ومسارين على مراحل من كل اتجاه.



واوضحت الوزارة بانه سيتم العمل في الموقع المذكور بدءا من اليوم الخميس الساعة 11 مساءً إلى يوم الأحد 19 أغسطس الجاري الساعة 5 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ل.ب/و.ش



بنا 1114 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/08/16 - 26 : 02 PM