صدور مرسوم ملكي بتعيين مديرعام في شؤون الجمارك بوزارة الداخلية المنامة في 16 أغسطس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (43) لسنة 2018 بتعيين مدير عام في شئون الجمارك بوزارة الداخلية جاء فيه:

المادة الأولى:

يُعين العميد عبدالله حمد الكبيسي مديراً عاماً للتفتيش و الأمن الجمركي في شئون الجمارك بوزارة الداخلية بدرجة وكيل مساعد.

المادة الثانية:

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.







خ.ب/و.ش



بنا 1111 جمت 16/08/2018





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