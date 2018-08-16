بالتعاون مع مستشفى الملك حمد الجامعي.. النيابة العامة تنظم حملة تبرع بالدم لمنتسبيها المنامة في 16 أغسطس/ بنا / نظم قسم العلاقات العامة والإعلام بالنيابة العامة حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " تبرعك بدمك أرقى عناوين العطاء" لكافة منتسبيها بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك حمد الجامعي.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز دور النيابة العامة وموظفيها تجاه المجتمع المحلي وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمؤسستهم في مد يد العون والمساعدة للحالات الطارئة والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم، إذ شهدت الحملة إقبالاً ملحوظاً من منتسبي النيابة العامة الذين شاركوا التبرع بدمائهم ترسيخاً لهذه الأهداف الانسانية والاجتماعية النبيلة.



ن.ف/و.ش



بنا 1102 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/08/16 - 28 : 02 PM