صدور مرسوم عن جلالة الملك المفدى بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنامة في 16 أغسطس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (42) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جاء فيه:



المادة الأولى:



يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على النحو الآتي:



1-الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيساً.



2-الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عضواً- ممثلاً عن الحكومة.



3-السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عضواً- ممثلاً عن الحكومة.



4-السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً- ممثلاً عن الحكومة.



5-الشيخ نواف بن إبراهيم ال خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عضواً- ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.



6-السيد أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية عضواً- ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.



7-السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية عضواً-ممثلاً عن العاملين في القطاع الحكومي.



8-السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة وتجارة وصناعة البحرين عضواً- ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.



9-السيد عارف أحمد هجرس الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً- ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.



10- السيدة سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عضواً- ممثلاً عن أصحاب العمل في القطاع الأهلي.



11- السيدة سعاد محمد مبارك الأمين العام المساعد للمرأة العاملة والطفل- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عضواً- ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.



12- السيد أسامه سلمان حسن محمد أمين السر- الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عضواً- ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.



13-السيد مشعل علي الحلو مدير تقنية الحاسوب بمجموعة آركبيتا عضواً- ممثلاً عن العاملين في القطاع الأهلي.



14- السيد محمد إبراهيم البستكي عضواً – من ذوي الخبرة والاختصاص.



15- الدكتور مال الله جعفر الحمادي عضواً- من ذوي الخبرة والاختصاص.





-المادة الثانية:



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



خ.ب/و.ش



بنا 1101 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/08/16 - 42 : 02 PM