الوزير ميرزا يتفقد مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مبنى مواقف السيارات بمجمع الأفنيوز المنامة في 16 أغسطس / بنا / قام الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بزيارة تفقدية لمشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بمبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق لمجمع الأفنيوز.

ولدى وصول الوزير كان في استقباله الدكتور ماهر الشاعر المدير الإداري لشركة بريق الرتاج المالكة للمشروع والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس ادارة مؤسسة محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية MSCEB الاستشاري المنفذ للمشروع والسيد ناقد عبدالسلام المدير العام لشركة الرتاج، وعدد من المسئولين بهيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وقام الوزير بالاطلاع على سير العمل فيما يخص تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مبنى مواقف السيارات الجديد بالمجمع والذي ينتج حوالي 250 كيلو وات من الطاقة الشمسية.



وفي هذا الصدد صرح الوزير ميرزا بأنه انطلاقاً من الاهتمام البالغ لحكومة مملكة البحرين بالاستفادة من الطاقة النظيفة وسعياً الى تحقيق الاهداف الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء الموقر لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة في البلاد، فإن هذا المشروع الذي نفذته ادارة مجمع الأفنيوز يعد الأول من نوعه في احدى كبار المجمعات التجارية في البحرين، معرباً عن شكره وتقديره لإدارة مجمع الأفنيوز ومؤسسة محمد صلاح الدين على هذه المبادرة المتميزة والمتمثلة في الاستفادة من الطاقة النظيفة في بعض مرافق المجمع وسعيهم للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتفعيل استخداماتها من اجل التنمية الشاملة المستدامة، موضحاً بأن مساهمة القطاع الخاص هي مساهمة هامة جداً في سبيل تحقيق تلك الاهداف الوطنية.



كما أردف الوزير بأن المشروع سوف يسهم بالتأكيد في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والذي هو مطلب وطني من الجميع في مختلف القطاعات التجارية او الصناعية وحتى السكنية، ويشكل دفعة ايجابية نحو تحقيق الالتزامات الدولية في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وقال الوزير "بدأنا بالتنسيق والتواصل مع مجمع الأفنيوز أثناء مرحلة تشييده في السنة الماضية لعرض فكرة دمج انظمة الطاقة الشمسية ضمن المخطط الانشائي للمجمع، وقد تلقى ذلك استجابة إيجابية وتشجيع من إدارة المشروع مشكورين وبدأوا بتنفيذها وادخالها ضمن الرسومات الهندسية لتكون اول مبادرة يقوم بها مجمع تجاري بهذا المستوى ويكون نموذجاً لغيره من المجمعات التجارية وغيرها للاستفادة من الطاقة النظيفة والمستدامة والصديقة للبيئة.



وكان مجمع الافنيوز قد قام بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على سطح مبنى مواقف السيارات المتعدد الطوابق كمبادرة منه في انتاج الطاقة النظيفة، حيث بلغ عدد الألواح الشمسية التي تم تركيبها 880 لوحاً شمسياً تنتج حوالي 250 كيلو وات من الطاقة الكهربائية، حيث يتم توصيل هذه الطاقة المنتجة الى مرافق المجمع عبر نظام صافي العداد Net Metering والذي يقوم باحتساب الوحدات المنتجة من الطاقة الشمسية ويخصمها من فاتورة الكهرباء الشهرية، وبذلك سيوفر المجمع مبلغاً كبيراً من انتاج الطاقة الشمسية سنوياً.



والجدير بالذكر ان المقاول الرئيسي قام بتركيب هذا العدد الكبير من الألواح الشمسية في مدة قياسية وهي 4 أيام فقط، كما ان المشروع بأكمله قد استغرق اقل من 7 أشهر.

وفي ختام الزيارة اعرب القائمون على مشروع الأفنيوز عن خالص الشكر والامتنان لوزير شئون الكهرباء والماء والمسئولين على دعمهم وتقديم كل العون الممكن في سبيل تنفيذ وتطبيق حلول الطاقة الشمسية في المشروع.





خ.ب/و.ش



بنا 1055 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/08/16 - 30 : 02 PM