خلال تسلمه دعماً مالياً لدار بنك البحرين الوطني للمسنين..حميدان يؤكد دور المؤسسات الوطنية في تنمية أفراد المجتمع المنامة في 16 أغسطس/ بنا / تسلم سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، خلال لقاءه بالرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بنك البحرين الوطني، السيد عبد العزيز عبد الله الأحمد، دعماً مالياً لصالح خدمات ومشاريع دار بنك البحرين الوطني للمسنين التابعة للوزارة.

وبهذه المناسبة، أشاد حميدان بدعم بنك البحرين الوطني، الذي يعد نموذجاً يحتذى لمساندة أهداف وأوجه الرعاية والحماية التي تقدمها دار بنك البحرين الوطني للمسنين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لتحقيق المسؤولية الاجتماعية لكفالة حق المسن وتعزيز مكتسباته، منوهاً بتجربة مملكة البحرين في الرعاية والاهتمام بكبار السن وعلى وجه الخصوص تعزيز قدرات المسن وتنشيط دوره الاجتماعي والاستفادة من خبراته التراكمية.



وفي هذا الإطار، ثمن سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جهود الكوادر الوطنية الطموحة العاملة في ميادين العمل الاجتماعي التي تمثل المقومات المهمة في المجتمع البحريني، مشيراً إلى برنامج المنح المالية السنوي للجمعيات الأهلية الفاعلة والمعنية بدور رعاية الوالدين يأتي ضمن المبادرات الهامة والأهداف المرسومة للنهوض بأوضاع المسن في مملكة البحرين.



من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال عدة مبادرات أطلقتها الوزارة في الفترة الماضية ومشاريع وطنية لتطوير خدماتها الموجهة لفئة كبار السن، مؤكداً حرص مجلس إدارة بنك البحرين الوطني على تعزيز التعاون القائم مع الوزارة لتنفيذ مبادرات ومشروعات رائدة من أجل ضمان استدامة وتطوير الخدمات والبرامج التنموية المختلفة في البلاد، وكذلك الحرص على تنفيذ برنامج الهبات والتبرعات الذي يقدمه البنك سنوياً للعديد من الجهات الحكومية والأهلية لتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.





ن.ف/و.ش



بنا 0824 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/08/16 - 07 : 12 PM