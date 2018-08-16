بعثة حج البحرين تؤكد الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية على مدار الساعة المنامة في 16 أغسطس/ بنا / قام وفد من بعثة مملكة البحرين للحج يتقدمهم الأمين العام للبعثة الشيخ خالد المالود، ورئيس اللجنة الطبية للبعثة الدكتور إبراهيم فاروق عبيد، والدكتورة فاطمة يعقوب، بزيارة تفقدية لحملتين من حملات مملكة البحرين في مكة المكرمة، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لكل من رئيس حملة المواسم السيد جاسم ابل الذي خضع لعملية جراحية، وأحد كوادر حملة المحفوظ السيد علي عيسى الذي تعرض لحادث مروري.



وقد اطمأن الوفد على الحالتين واستقرارهما، مؤكدين أن اللجنة الطبية لبعثة مملكة البحرين للحج على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات المرضية لحجاج مملكة البحرين على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، وذلك امتثالاً لتوجيهات سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح التي تحرص على المتابعة اليومية وأولاً بأول للوضع الصحي لحجاج مملكة البحرين وتوجيه اللجنة الطبية إلى بذل أقصى درجات الرعاية والعناية الصحية لهم وتقديم أفضل الإمكانات والخدمات الصحية للحجاج والوقوف على احتياجاتهم حتى يعودون إلى أهلهم وهم يتمتعون بالصحة والعافية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة من لدن سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث وجه سموه إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين في الديار المقدسة ومن ضمنها الخدمات الصحية ودعا إلى الحرص على متابعة الحجاج ورعايتهم وأن تكون اللجنة الطبية العين الساهرة لضمان راحتهم وسلامتهم.



وقد أشاد كل من رئيس حملة المواسم السيد جاسم ابل، وكادر حملة المحفوظ السيد علي عيسى، بهذه اللفتة الكريمة، وعبروا عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الزيارة التي تنم عن اهتمام بعثة مملكة البحرين للحج بجميع الحجاج البحرينيين ومتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليها، وهو ما يؤكد حرص واهتمام قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتوجيهاته السديدة ومتابعته الحثيثة لسلامة حجاج مملكة البحرين ورعايتهم من خلال بعثة مملكة البحرين للحج.







ل.ب/و.ش



بنا 0820 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/16 - 38 : 11 AM