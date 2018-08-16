وصول أكثر من 1.6 مليون حاج الى الديار المقدسة بالسعودية جدة في 16 أغسطس/ بنا / اعلنت السعودية ان عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الأربعاء بلغ 1.657.847 حاجاً، بتراجع بلغ 14.059 حاجاً، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 1 % تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات، وق ما ذكرت وكالة الانباء "واس" أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.558.024 حاجاً، وعن طريق البر 83.660 حجاج، وعبر البحر 16.163 حاجاً.



و.ش



بنا 0814 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/08/16 - 34 : 11 AM