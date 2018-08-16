وزيرة الصحة تبحث ووفد الصندوق السعودي مستجدات مشروع مركز الإقامة الطويلة بالمحرق

المنامة في 16 أغسطس/ بنا / استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وفدا من الصندوق السعودي للتنمية يضم المهندس عبدالله الشعيبي والمهندس محمد الحسين والأستاذ محمد الثقفي، وذلك بهدف متابعة مشروعي مركز الإقامة الطويلة بالمحرق، ومركز غسيل الكلى بالرفاع الممولان من منحة المملكة العربية السعودية ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لمملكة البحرين.



وفي مستهل اللقاء رحبت سعادة الوزيرة بالوفد السعودي، وأشادت بجهودهم ودعمهم لمملكة البحرين ولوزارة الصحة من أجل إقامة المشاريع الصحية الحيوية، و التي ستساهم في توفير الخدمة العلاجية ذات الجودة العالية.



بعد ذلك ناقشت سعادة وزيرة الصحة ووفد الصندوق السعودي وبحضور المتخصصين من المهندسين بوزارة الصحة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تفاصيل إقامة مشروع مركز الإقامة الطويلة بالمحرق، حيث أكدت سعادتها التزام الوزارة بتنفيذه، موجهة في الوقت نفسه الجميع إلى سرعة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات والتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لضمان سرعة العمل.



وخلال اللقاء أشادت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة ووفد الصندوق السعودي للتنمية بمركز الكلى بمنطقة الرفاع، وأثره في خدمة الأطباء والمرضى.

كما اطلعت سعادة الوزيرة الوفد على مشروع الضمان الصحي الذي تعتزم الوزارة تطبيقه خلال المرحلة المقبلة، وجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في المراكز الصحية الحكومية، إضافة إلى اتجاه الوزارة الحالي الرامي إلى تشييد المراكز الصحية المتخصصة.



وتقدمت سعادة الأستاذة وزيرة الصحة في ختام اللقاء بعظيم شكرها وتقديرها لوفد الصندوق السعودي للتنمية على دعمهم واهتمامهم بتطوير وتنمية المشاريع الصحية في مملكة البحرين مؤكدة في الوقت نفسه أن التعاون الصحي بين البلدين الشقيقين كان ولا يزال من العوامل الفاعلة،التي ساهمت في تبادل الخبرات والمستجدات الصحية وتطورها وخدمة المرضى.



حضر الاجتماع الدكتورة مريم الهاجري القائم بأعمال وكيل الوزارة والوكيل المساعد للصحة العامة، والدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات. كما حضر اللقاء عدد من المهندسين من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المالية إلى جانب حضور عدد من المسؤولين والمختصين بوزارة الصحة.











ل.ب/و.ش



بنا 0707 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/08/16 - 19 : 10 AM