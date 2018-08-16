بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين وتستولي على مركبين قبالة بحر غزة غزة في 16 أغسطس/ بنا / اعتقلت بحرية الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الخميس، 4 صيادين قبالة بحر مدينة غزة، واستولت على مركبي صيد لهم.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية بأن جنود بحرية الاحتلال فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية، واعتقلوا الصيادين الاربعة إضافة إلى مصادرة المركبين ونقلهم جميعاً إلى ميناء اسدود القريب من غزة.

يذكر أن زوارق بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين في بحر غزة وتهاجمهم بخراطيم المياه وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

ويأتي اعتقال الصيادين بعد يوم واحد من سماح سلطات الاحتلال بتوسيع منطقة الصيد في بحر قطاع غزة.



و.ش



بنا 0621 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/08/16 - 39 : 09 AM