فيتنام تحشد أكثر من 500 ألف جندي استعدادا للإعصار "بيبينكا" غدا هانوي في 16 أغسطس/ بنا / اعلنت السلطات الفيتنامية اليوم الخميس حالة التأهب مع اقتراب وصول الإعصار "بيبينكا" إلى اليابسة.

وقالت السلطات انها عملت على تعبئة نحو 530 ألف جندي للقيام بأعمال إنقاذ محتملة، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.



وقالت اللجنة الوطنية للأرصاد الجوية إن الإعصار يتحرك في اتجاه الغرب والجنوب الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.

وقالت اللجنة إن حرس السواحل أصدر تعليماته إلى 36314 سفينة صيد على متنها 137774 شخصا بمغادرة المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة بين مقاطعتي هاي فونج ونجى آن بحلول العاشرة صباحا غدا الجمعة.

وتم إصدار الكثير من التحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية في شمال فيتنام.



وتتسبب الأعاصير في حدوث دمار واسع في فيتنام كل عام وتقتل مئات الأشخاص وتتسبب في خسائر تتراوح بين 1 و 5ر1 % من الناتج المحلي الإجمالي.



و.ش



بنا 0600 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/16 - 38 : 09 AM