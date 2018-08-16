الصين ترسل وفدا الى الولايات المتحدة لبحث الأزمة التجارية بين البلدين بكين في 16 أغسطس/ بنا / قالت وزارة التجارة الصينية بأن نائب وزير التجارة وانغ شووين، سيتوجه إلى الولايات المتحدة الشهر الجاري، لبحث الأزمة التجارية مع واشنطن.

وقالت الوزارة في بيان إن شووين سيلتقي ديفيد مالباس المسؤول الأمريكي الرفيع في وزارة الخزانة الأمريكية بدعوة من واشنطن.



وأضاف البيان أن "الجانب الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض النزعة الأحادية والحمائية التجارية ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة".

وتابع أن "الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة".



وقررت واشنطن يونيو الماضي فرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 50 مليار دولار سنويا، فيما ردت الصين على هذه الخطوة بالمثل بفرض رسوم على البضائع الأمريكية.

ويخطط الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في 23 اغسطس ستطال بضائع صينية بقيمة 16 مليار وأخرى اميركية بنفس القيمة.









و.ش



بنا 0547 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/08/16 - 53 : 09 AM