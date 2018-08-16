وزير الخارجية الأمريكي: لا إعادة إعمار في سوريا قبل التوصل إلى حل سياسي واشنطن في 16 أغسطس/ بنا / اشترط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أي حديث عن إعادة إعمار سوريا بالتوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "ان الوزير بومبيو والمبعوث الخاص دي ميستورا اتفقا على أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية اتباع الطريق السياسي، وأن من السابق لأوانه أي حديث عن إعادة إعمار (سوريا) في ظل غياب الحل السياسي هناك".



وأضاف البيان أن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 يقضي بإصلاح الدستور وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.



وحسب البيان، فإن بومبيو تطرق أيضا إلى قضية اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن عودتهم يجب أن تجري بمشاركة المؤسسات الأممية المعنية وبعد أن تستقر الأوضاع الأمنية في سوريا.



و.ش



بنا 0523 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/08/16 - 41 : 08 AM