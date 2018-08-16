مطالعات الصحف في البحرين

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2018/08/16 - 09 : 08 AM
المنامة في 16 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.
/جلالة الملك المفدى: البحرين ستمضي قدما نحو المزيد من البناء والتطوير.
/جلالة الملك المفدى: حققنا الانجازات الوطنية وتجاوزنا التحديات بتكاتف اهل البحرين.
/جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص عن 91 نزيلا.
/سمو ولي العهد: الموقف الداعم للسعودية والامارات والكويت يجسد العلاقات المتميزة.
سمو محافظ الجنوبية: تلبية طموحات الشباب من الاولويات.
/وزير الكهرباء يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الطاقة الشمسية في منازلهم ومنشآتهم.
/وكيل شؤون البلديات: 3 ملايين دينار لإعادة تهيئة الحديقة المائية.
/الصحة تُعلن عن ساعات العمل بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية خلال عطلة العيد.
/البحرين الرابعة عربيا في مؤشر التنافسية.
/بسبب الفيضانات وقف جميع رحلات «طيران الخليج» إلى كيرلا.
/شركة المطار تنوه للمسافرين خلال العيد بالحضور مبكرا إلى المطار.
/الوطنية لحقوق الإنسـان تؤكد أهمية التقرير السنوي للـمـؤسـسة عن أوضاع حـقوق الإنسان في المملكة.
/جسر الملك فهد يسجل أعلى عدد لمرور المركبات في يوم واحد منذ افتتاحه.
/وزراء مالية السعودية والامارات والكويت: تعزيز استقرار المالية العامة في البحرين.
/تركيا تطلب من قطر 22 مليار دولار لوقف انهيار الليرة.
/تزايد الغضب العام في إيطاليا مع ارتفاع عدد قتلى انهيار الجسر إلى 37.
/عـشرات الـقـتلى فـي هـجوم لـطـالبان على مـوقع عـسـكري في أفغانستان.
/إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة تزامنا مع محادثات للتهدئة.
/أمريكا: الصاروخ الإيراني الجديد «خدعة بصرية».
/غرق 23 شخصا غالبيتهم تلاميذ في غرق مركب بالسودان.
/السعودية: أكثر من 32 ألف موظف يقدِّمون الخدمات الصحية للحجاج.
و.ش
بنا 0504 جمت 16/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/16 - 09 : 08 AM