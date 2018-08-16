مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 16 أغسطس/ بنا / طالعتنا صحف البحرين اليوم الخميس بأبرز العناوين المتعلقة بتطورات الاحداث على كافة الاصعدة، وركزت الصحف على الشأن الاقتصادي والنشاطات المحلية كما افردت لأهم واخر التطورات المستجدة، وفيما يلي ابرز العناوين.

/جلالة الملك المفدى: البحرين ستمضي قدما نحو المزيد من البناء والتطوير.

/جلالة الملك المفدى: حققنا الانجازات الوطنية وتجاوزنا التحديات بتكاتف اهل البحرين.

/جلالة الملك المفدى يصدر مرسوما بالعفو الخاص عن 91 نزيلا.

/سمو ولي العهد: الموقف الداعم للسعودية والامارات والكويت يجسد العلاقات المتميزة.

سمو محافظ الجنوبية: تلبية طموحات الشباب من الاولويات.

/وزير الكهرباء يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة من الطاقة الشمسية في منازلهم ومنشآتهم.

/وكيل شؤون البلديات: 3 ملايين دينار لإعادة تهيئة الحديقة المائية.

/الصحة تُعلن عن ساعات العمل بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية خلال عطلة العيد.

/البحرين الرابعة عربيا في مؤشر التنافسية.

/بسبب الفيضانات وقف جميع رحلات «طيران الخليج» إلى كيرلا.

/شركة المطار تنوه للمسافرين خلال العيد بالحضور مبكرا إلى المطار.

/الوطنية لحقوق الإنسـان تؤكد أهمية التقرير السنوي للـمـؤسـسة عن أوضاع حـقوق الإنسان في المملكة.

/جسر الملك فهد يسجل أعلى عدد لمرور المركبات في يوم واحد منذ افتتاحه.

/وزراء مالية السعودية والامارات والكويت: تعزيز استقرار المالية العامة في البحرين.

/تركيا تطلب من قطر 22 مليار دولار لوقف انهيار الليرة.

/تزايد الغضب العام في إيطاليا مع ارتفاع عدد قتلى انهيار الجسر إلى 37.

/عـشرات الـقـتلى فـي هـجوم لـطـالبان على مـوقع عـسـكري في أفغانستان.

/إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة تزامنا مع محادثات للتهدئة.

/أمريكا: الصاروخ الإيراني الجديد «خدعة بصرية».

/غرق 23 شخصا غالبيتهم تلاميذ في غرق مركب بالسودان.

/السعودية: أكثر من 32 ألف موظف يقدِّمون الخدمات الصحية للحجاج.







و.ش



بنا 0504 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/08/16 - 09 : 08 AM