الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب نهارا وحسن ليلا

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2018/08/16 - 08 : 08 AM
المنامة في 16 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع بعض السحب ويتحول إلى حسن عند المساء.
الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 15%.
و.ش
بنا 0443 جمت 16/08/2018
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اخر تحديث : 2018/08/16 - 08 : 08 AM