الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب نهارا وحسن ليلا المنامة في 16 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع بعض السحب ويتحول إلى حسن عند المساء.

الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 15%.



و.ش



بنا 0443 جمت 16/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/16 - 08 : 08 AM