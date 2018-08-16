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الطقس في البحرين: حار مع بعض السحب نهارا وحسن ليلا
2018/08/16 - 08 : 08 AM
المنامة في 16 أغسطس/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات بأن الطقس اليوم الخميس في البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى حارا مع بعض السحب ويتحول إلى حسن عند المساء.
الرياح: شمالية غربية من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 درجة مئوية، و الصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى: 70 %، و الصغرى 15%.

و.ش

بنا 0443 جمت 16/08/2018


عدد القراءات : 35         اخر تحديث : 2018/08/16 - 08 : 08 AM
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