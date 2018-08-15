مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك يؤكد زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر وتقليل زمن الرحلة من والى المملكتين الشقيقتين المنامة في 15 أغسطس/ بنا / كشف مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس فهد بن محمد الداود أنه خلال هذا العام قد تم طرح ثلاث خطط تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للجسر، مؤكداً أنه تم البدء فعلياً بإنجاز الخطة القصيرة لمضاعفة الطاقة الاستيعابية بمناطق الجوازات في القدوم بكلا الجانبين لضعف العدد، وتسهيل حركة النقل والتنقل للمسافرين والمساهمة في إنهاء الازدحام وتقليل زمن الرحلة من والى المملكتين الشقيقتين، انطلاقاً من حرص المؤسسة واهتمامها بانسيابية حركة المسافرين وتسهيل عبورهم على جسر الملك فهد.



وأوضح مدير عام المؤسسة بأنه استكمالاً لدور المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإعداد الدراسات وتنفيذ المشاريع ودعم الإدارات الحكومية العاملة بالجسر لمواجهه الزيادة المضطردة للازدحام، قامت المؤسسة بإحصاء عدد المسافرين والمركبات والتي كان أخرها عدد (117,935) مسافراً في يوم واحد بمتوسط زمن عبور 30 دقيقة، مبيناً انها تعتبر أقل فترة زمنية سجلت للعدد آنف الذكر بتاريخ 18/06/2018 م كما سجلت أعلى عدد للمركبات بواقع (43,334) مركبة في يوم واحد بتاريخ 12/8/2018.



وكشف الداود ان الاحصائيتان تمثلان الأعلى منذ افتتاح جسر الملك فهد عام ١٩٨٦م، مبيناً أن السعة التصميمية للجسر حين افتتاحه كان بقدرة عبور خمسة الاًف مسافر يومياً، مشيرا الى ان الدراسات تبين ازدياد عدد المسافرين والمركبات بمعدل أكثر من ١٠% سنوياً والذي يتطلب من المؤسسة الاستمرار في التوسعات المرحلية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات بالحد الأقصى.



و قال الداود إن العمل جاري لاستكمال زيادة القدرة الاستيعابية لبقية المناطق قبل نهاية عام ٢٠١٩م، مشيرا الى انها ستتيح مضاعفة قدرة مناطق الإجراءات لاستقبال ضعف العدد القائم حالياً بنفس المساحات القائمة والذي يتطلب معها زيادة أعداد الموظفين من الإدارات الحكومية لمواكبة هذه التوسعات والتحسينات لتحقيق الأهداف المطلوبة.



وبين مدير عام المؤسسة أن المؤسسة أنجزت العديد من المشاريع المرتبطة بالإجراءات والمساندة للإدارات الحكومية العاملة في الجسر من خلال التعاون والتنسيق المستمر وكذلك المشاريع الخدمية خلال السنوات الماضية من ضمنها إنشاء صالات مخصصة للحافلات وصالات لخدمة الحجاج والتي تم استخدامها لخدمة ضيوف الرحمن.



واوضح ان من خلال التعاون والتنسيق بين المؤسسة والإدارات الحكومية عملت المؤسسة على توفير أجهزة الحاسب الآلي والطابعات وأجهزة المسح الضوئي وأجهزة السيرفر مع تأمين بطاريات حماية لجميع كبائن العبور بالجوازات والجمارك بالمملكتين الشقيقتين تمشياً مع التطوير والتحسين.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 2002 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/08/15 - 08 : 11 PM