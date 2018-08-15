وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف اكاديمية تعليمية في كابل المنامة في 15 اغسطس / بنا / أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أكاديمية تعليمية في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى ، معربة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي .





و أكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي لأهمية تضافر كافة الجهود الاقليمية والدولية للقضاء عليه.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1930 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/08/15 - 36 : 10 PM