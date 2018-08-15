Wednesday   15 Aug 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وزارة الخارجية تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف اكاديمية تعليمية في كابل
2018/08/15 - 35 : 10 PM
المنامة في 15 اغسطس / بنا / أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أكاديمية تعليمية في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى ، معربة عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي .


و أكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي لأهمية تضافر كافة الجهود الاقليمية والدولية للقضاء عليه.



م.ف.ق/ع ذ

بنا 1930 جمت 15/08/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/08/15 - 36 : 10 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English