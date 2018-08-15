سمو ولي العهد يعزي الرئيس السوداني بضحايا غرق احد المراكب في نهر النيل المنامة في 15 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا غرق احد المراكب في نهر النيل شمالي العاصمة الخرطوم والذي أودى بحياة العديد ممن كانوا على متنه، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله و رعاه ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى كل من أخيه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخيه معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس جمهورية السودان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا هذا المصاب الأليم.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1803 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/08/15 - 52 : 09 PM