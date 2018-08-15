الامارات تدين التفجير الانتحاري الذي استهدف اكاديمية تعليمية في افغانستان أبوظبي في 15 أغسطس / بنا / أدانت دولة الإمارات التفجير الانتحاري الذي استهدف أكاديمية تعليمية غرب العاصمة الأفغانية ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا الأبرياء.



ونقلت وكالة انباء الامارات عن بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم ان دولة الإمارات تجدد موقفها الرافض لمختلف أشكال العنف والمناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ودعت إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان اجتثاث هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها .





ع ذ



بنا 1834 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/08/15 - 44 : 09 PM