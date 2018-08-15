إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جنوة بعد انهيار جسر ومقتل 39 شخصا روما في 15 أغسطس/ بنا / أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأربعاء حالة الطوارئ بالمنطقة المحيطة بجنوة بعد انهيار جسر في حادث أودى بحياة 39 شخصا وقطع الممر البري الرئيسي بين المدينة الساحلية وجنوب فرنسا.



وقال كونتي في مؤتمر صحفي في جنوة نقلته وكالة انباء رويترز إنه أصدر إعلان حالة الطوارئ بعد طلب من السلطات المحلية.



وانتقد رئيس الوزراء الايطالي شركة أوتوستراد التابعة لمجموعة أتلانتيا المدرجة في ميلانو، والتي تدير الجسر ضمن قطاع من طريق (إيه 10) السريع، مشيرا الى أن الشركة مسؤولة عن السلامة على الجسر وأن الحكومة لن تنتظر نتيجة تحقيق جنائي جار في الكارثة قبل اتخاذ إجراء، معتبرا أن هذه المأساة غير مقبولة في المجتمع المعاصر.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1829 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/15 - 43 : 09 PM