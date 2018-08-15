الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية تسفر عن مقتل 67 شخصا و 50 الف مشرد نيودلهي في 15 اغسطس / بنا / أعلنت السلطات الهندية اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا في جنوب غرب البلاد الى 67 قتيلا، فيما بلغ عدد المشردين أكثر من 50 ألفا.



ونقلت فرانس برس عن مسؤول كبير في ادارة ولاية كيرالا مكلف شؤون الكوارث الطبيعية إن "25 وفاة سجلت مساء الاربعاء والوضع لا يزال سيئا في العديد من المناطق، ومن المرجح ان يرتفع عدد القتلى".



وتسببت الامطار الغزيرة بانزلاقات للتربة خلال الايام القليلة الماضية، اضافة الى الفيضانات.



وتتعرض ولاية كيرالا عادة لأمطار غزيرة خلال موسم الامطار الموسمية، الا انها كانت الأغزر هذه السنة.



وقد اعلنت السلطات الهندية الغاء الرحلات الجوية من وإلى ولاية "كيرلا" بدءا من اليوم الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام .



ع ذ



بنا 1811 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/08/15 - 42 : 09 PM