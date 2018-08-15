سمو رئيس الوزراء يعزي الرئيس السوداني بضحايا غرق احد المراكب في نهر النيل المنامة في 15 أغسطس/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا غرق احد المراكب في نهر النيل شمالي العاصمة الخرطوم والذي أودى بحياة العديد ممن كانوا على متنه، سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية مماثلتين إلى كل من أخيه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخيه معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس جمهورية السودان، أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا هذا المصاب الأليم.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1800 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/08/15 - 09 : 09 PM