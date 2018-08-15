المجلس الأعلى للمرأة يبحث مع " تمكين" مجالات التعاون المشترك المنامة في 15 أغسطس/ بنا / عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل بين كل من هالة الانصاري الأمين العام للمجلس والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" لبحث مجالات التعاون القادمة بين الجانبين في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما تحرص على تقديمه "تمكين" من دعم مستمر لرفع مستويات مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة.



وجرى خلال الاجتماع تدارس وضع إطار عام لبرنامج وطني شامل لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، بالنظر إلى جملة المبادرات والمساهمات الفنية والنوعية والمالية التي تسخرها تمكين لبناء القدرات الوطنية واستدامة مساهماتها في الاقتصاد.



كما تم خلال الاجتماع، مناقشة نتائج الدراسة التي قامت بها " تمكين" لتقييم مخرجات عمل مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" واستعرض الاجتماع برامج "تمكين" المستقبلية التي تصب في اتجاه تطوير عمل المركز، ورفع مستوى تنافسيته باعتباره أحد الحاضنات الاقتصادية الرئيسية المخصصة للمرأة، والتي تقدم حزمة من الخدمات والحلول التمويلية الميسرة لرائدات الأعمال، وقد ناقش الطرفان الخطوات القادمة لتوسع مركز ريادات ليحتضن عدد أكبر من الرائدات.



وبحث الجانبان خلال الاجتماع البرنامج الوطني لدعم العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال وتطوير أدائهن، وما جرى التوافق عليه بين الطرفين بخصوص إعداد مذكرة تفاهم عامة حول الأدوار والمسؤوليات والالتزامات الرئيسية للجهات المشاركة في البرنامج من قبل الفريق المعني في تمكين، بالإضافة إلى وضع مقترح المرحلة التجريبية للمشروع لمدة عام كامل.



هذا وأشاد الدكتور جناحي بالبرامج والمبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى حفظها الله من أجل تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل طاقاتها وزيادة انتاجيتها وانخراطها في سوق العمل، مؤكداً حرص تمكين الدائم على دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا الإطار.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1737 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/08/15 - 30 : 09 PM