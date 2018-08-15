لدى لقاء سموه أصحاب المعالي وزراء المالية بالسعودية والإمارات والكويت .. سمو ولي العهد: الموقف الداعم للأشقاء تجسيد للعلاقات المتميزة والراسخة المنامة في 15 اغسطس / بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة التي تشهد عليها العديد من المحطات المهمة التي عكست الحرص المتبادل على تعزيز التعاون البنَاء، إيماناً منها بوحدة المصير المشترك ، مشيراً سموه إلى أن الموقف الداعم للأشقاء لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين هو تجسيد لما وصلت إليه العلاقات من تميز ورسوخ.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، معالي السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، ومعالي السيد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. حيث أشاد سموه بمواقف الدول الشقيقة لدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1736 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/08/15 - 42 : 08 PM