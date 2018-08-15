جلالة الملك المفدى يستقبل اهالي الدراز ويؤكد أن المملكة ستمضي قدماً نحو المزيد من البناء والتطوير من أجل رفعة الوطن وخير أبنائه المنامة في 15 اغسطس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم عدداً من أهالي قرية الدراز وذلك في إطار اللقاءات التي يحرص جلالته على عقدها مع أبناء المملكة من مختلف المناطق .



وتشرف الأهالي في مستهل اللقاء بالسلام على جلالة الملك المفدى حفظه الله ، معربين عن سعادتهم بلقاء جلالته ، وعميق شكرهم وامتنانهم لما يوليه جلالته من اهتمام بقرية الدراز وحرصاً مستمراً على تلبية احتياجات ومتطلبات أهاليها الكرام من خلال توجيهات جلالته السديدة .



وقد استمع جلالة الملك المفدى إلى متطلبات واحتياجات أهالي قرية الدراز ، وأمر جلالته حفظه الله ورعاه بتلبية هذه الاحتياجات وأطمئن على أحوالهم .



وقد رحب صاحب الجلالة بأهالي الدراز ، وأشاد بجهودهم في خدمة الوطن وتعزيز نهضته التنموية وإسهاماتهم الفاعلة في مختلف القطاعات، معرباً جلالته عن اعتزازه بالمواقف الوطنية الخالدة لشعب البحرين العزيز، والتي مكنّت المملكة من تخطي الكثير من الصعاب والتحديات في ظل ما تنعم به من قيم راسخة للتكافل والتعايش والتسامح الإنساني. وأكد جلالته أن ما تواصل البحرين تحقيقه من نجاحات وانجازات هو ثمرة تكاتف أبنائها و تضافر جهودهم لكل ما فيه خير وصلاح لوطنهم.



وأكد جلالة الملك المفدى رعاه الله على أهمية التواصل بين الجميع وهي عادة كريمة بين شعب البحرين العزيز وان مواقف أهل البحرين تسجل بالذهب من خلال العديد من المواقف ، فوقفتهم وتضامنهم أثناء التصويت بالأجماع على ميثاق العمل الوطني يدل على حضارة أهل البحرين ومواقفهم الثابتة ، وقد حققنا معاً العديد من الانجازات الوطنية وتجاوزنا أيضاً العديد من التحديات بتكاتف أهل البحرين وهذا نابع من ثقافتهم ووعيهم ونحمد الله ان أهل البحرين يتمتعون بسمعه طيبه في بلدهم وخارجها ومحبتهم من الجميع تأتي انطلاقاً من حضارة البحرين العريقة والبحرين بعون الله ستواصل مسيرتها ونموها الاقتصادي وتطويرها في كافة المجالات لكل ما فيه خير شعبها العزيز .



وأشار جلالته أن المملكة ستمضي قدماً بعون الله تعالى في مسيرتها الرائدة نحو المزيد من البناء والتطوير من أجل رفعة الوطن وخير أبنائه وضمان مستقبل زاهر للأجيال القادمة في ظل من يجمع أهلها من محبه وترابط .



ومن جانبهم رفع أهالي قرية الدراز خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تفضل جلالته بلقائهم والإطمئنان على أحوالهم واحتياجاتهم ، مشيدين بالنهج الأصيل لجلالته رعاه الله في الحرص على التواصل مع كافة أبناء البحرين والاهتمام بقضاياهم ومتابعة شؤونهم، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى ويرعاه ويسدد خطاه ، وأن يديم على البحرين نعمة الأمن والأمان والاستقرار.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1735 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/08/15 - 05 : 09 PM