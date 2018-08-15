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جلالة الملك المفدى يبعث برقية تعزية لرئيس جمهورية السودان
2018/08/15 - 56 : 07 PM
المنامة في 15 اغسطس / بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، عبر فيها جلالته حفظه الله ورعاه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا غرق احد المراكب في نهر النيل شمالي العاصمة الخرطوم والذي أودى بحياة العديد ممن كانوا على متنه ، سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية .



م.ف.ق/ع ذ

بنا 1648 جمت 15/08/2018


عدد القراءات : 1         اخر تحديث : 2018/08/15 - 57 : 07 PM
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