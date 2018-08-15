جلالة الملك المفدى يستقبل الشاعر محمد هادي الحلواجي المنامة في 15 اغسطس / بنا / استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم الشاعر محمد هادي الحلواجي وابنه علي وذلك للسلام على جلالته.



وخلال اللقاء أشاد جلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه بإسهامات الشاعر محمد الحلواجي الطيبة في الساحة الشعرية من خلال القصائد التي يقدمها في هذا المجال، متمنياً جلالته له دوام التوفيق والسداد.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1638 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/08/15 - 45 : 07 PM