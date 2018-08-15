بيان مشترك لدعم برنامج لتحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين المنامة في 15 اغسطس / بنا / انطلاقاً من الروابط الأخوية، والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك، وتنفيذاً لما تم الالتزام به بالنظر في كل الخيارات لتوفير الدعم اللازم وإنهاء العمل على تصميم برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية في مملكة البحرين.



اجتمع أصحاب المعالي وزراء المالية لكلٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين في المنامة اليوم الأربعاء، وتم الاطلاع على التقرير الذي أعده الفريق الفني المشترك للدول بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بما في ذلك برنامج لتحقيق التوازن المالي.



وأكد أصحاب المعالي الوزراء التزام دولهم بدعم تعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي بمملكة البحرين من خلال تنفيذ برنامج لتحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية وفقاً لمعايير الأداء والمؤشرات الخاصة بتنفيذه.







م.ف.ق/ع ذ



بنا 1637 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/15 - 43 : 07 PM