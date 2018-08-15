الجامعة الملكية للبنات تجتاز بنجاح التدقيق الرقابي الثاني لشهادة الأيزو في إدارة الجودة المنامة في 15 اغسطس / بنا / اجتازت الجامعة الملكية للبنات بنجاح التدقيق الرقابي الثاني لمعيار إدارة الجودة الأيزو (9001:2015) تحت إشراف فريق تدقيق مكون من أربعة أعضاء من مؤسسة (أي جي أي اوروبا)، وقد اسفر التدقيق عن نتائج مذهلة تمثلت في عدم وجود أي مخالفات في المعايير المدققة للسنة الرابعة على التوالي.



وقد تم إجراء التدقيق في إطار المعيار الجديد للآيزو (9001:2015) للمرة الأولى منذ الانتقال من المعيار السابق (9001:2008) والذي تم بنجاح في يونيو من العام الماضي 2017، وتم تنسيق زيارة فريق التدقيق من قبل وحدة ضمان الجودة والإعتمادية بالجامعة، وعليه تم تشكيل فريقين للتدقيق قام كل منهما بزيارة الأقسام المختلفة بالجامعة.



واستهلت الزيارة بإجتماع افتتاحي حضره كل من القائمة بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات الدكتورة منى سوري، والسيدة منى عبدالجواد ممثلة الإدارة لنظام الجودة، بالإضافة إلى جميع مدراء ورؤساء الأقسام المختلفة.



وفي الجلسة الختامية، أظهر المدققون ردود فعل إيجابية حول التدقيق وأعلنوا عن النتائج المتميزة والتي تمثلت في عدم وجود مخالفات للسنة الرابعة على التوالي مما يعكس تميز الجامعة الملكية للبنات في حرصها على تحقيق أقصى معايير الجودة، وعليه فإن التقرير الرسمي سيتم إستلامه في غضون الإسبوعين المقبلين.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1611 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/08/15 - 20 : 07 PM