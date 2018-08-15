"الزراعة والثروة البحرية": بدء سريان قرار حظر صيد الكنعد المنامة في 15 اغسطس / بنا / أعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء سريان فترة حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك وتداوله وبيعه اعتباراً من اليوم وحتى 15 أكتوبر 2018، وذلك بهدف زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة وتنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد بما يحقق التوازن داخل الاحياء البحرية .



وحظر القرار عرض وتداول أسماك الكنعد خلال فترة سريان الحظر في الأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع، حيث يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.



وشددت الوكالة في بيان لها أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الحظر.



وذكرت أن حظر الصيد في موسم التكاثر للأسماك يعتبر من افضل الاساليب العلمية للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، وناشدت كافة الصيادين التعاون مع الإدارة المختصة لتنفيذ هذا القرار حفاظًا على الثروة البحرية.



ويأتي القرار تنفيذًا لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ23 الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض والذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك، وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1431 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/08/15 - 41 : 05 PM