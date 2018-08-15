مصرع 22 تلميذا وامرأة في غرق مركبهم بولاية نهر النيل بالسودان الخرطوم في 15 اغسطس / بنا / لقى 22 تلميذا وامرأة مصرعهم اليوم بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل بالسودان في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة

الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة .



وذكرت وكالة الانباء السودانية "سونا " أن المركب كانت تقل أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء ولم يتم العثور على جثث الغرقى حتى الآن فيما توجهت قوات من

الدفاع المدني بالولاية ومحلية أبو حمد لمحلية البحيرة للمشاركة في عمليات البحث.



ونعى معتمد محلية البحيرة اللواء أمن عبد الرحمن محمد خير واتحاد طلاب الولاية نعوا الشهداء من تلاميذ وحدة كبنة الإدارية.



يذكر أن المرأة التي كانت مع التلاميذ تعمل مسؤولة للإحصاء بمستشفى كبنة.



ووقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع شدة التيار .



ع ذ



بنا 1427 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/08/15 - 37 : 05 PM