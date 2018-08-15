بتوجيهات من سمو ولي العهد لزيادة انسيابية الحركة المرورية .. (الأشغال) تنفذ مشروع توفير مسارات حرة لجميع الطرق المؤدية لدوار البديع المنامة في 15 اغسطس / بنا / صرح وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس احمد الخياط بأن الوزارة قد باشرت في تنفيذ مشروع توفير مسارات حرة للانعطاف يميناً لجميع الطرق المؤدية إلى دوار البديع وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة.



وبين وكيل وزارة الاشغال بأن أعمال المشروع ستتضمن إنشاء مسارات جانبية على الدوار للتخفيف من الازدحام المروري على التقاطع، حيث أن الحركة المرورية المنعطفة الى اليمين عند دوار البديع تتعطل بسبب انخفاض الطاقة الاستيعابية للدوار، وبالتالي فإن انشاء هذه المنعطفات بإتجاه اليمين ستخلق حركة حرة بعيدة عن الاشارة الضوئية مما يسهل عملية الانتقال بين الطرق الرئيسية.



وسيخدم هذا التطوير قاطني المنطقة ومرتادي الاعمال في المنطقة، حيث سيقلل من زمن الرحلة وسيخفف من حالات التعطل ومعالجة الازدحامات المرورية .



الجدير بالذكر بأن عدد المركبات المستخدمة لهذا التقاطع يبلغ 3700 مركبة في الساعة لساعات الذروة، وهو أعلى من الطاقة الاستيعابية للتقاطع بنسبة 80%، على أن مشروع تطوير دوار شارع البديع سيرفع الطاقة الاستيعابية ويخفض زمن الانتظار الكلي للمركبات، بنسبة 50% مقارنة بالوضع الحالي .



وذكر المهندس أحمد الخياط أن توسعة شبكة الطرق في البحرين هي إحدى أهم روافد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين.



وتسعى وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتوسعة شبكة الطرق في البحرين باعتبارها أحد أهم روافد البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة لمواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية للبحرين.









م.ف.ق/ع ذ



بنا 1404 جمت 15/08/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/08/15 - 25 : 05 PM